"Играл уже лучше". Экс-игрок сборной Италии оценил выступление Довбика в матче с Пармой
Прогрессирует Артем
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии Франческо Грациани положительно высказался об игре украинского форварда "Ромы" Артема Довбика и его одноклубника Алексиса Салемакерса в поединке 17-го тура Серии А против "Пармы" (5:1).
"Довбик играл уже лучше: помогал команде, даже когда был без мяча. И я отметил его взаимодействие с Дибалой. Украинец провел один из лучших своих матчей в сезоне.
Салемакерс? В "Милане" идиоты. "Россонери" и "Болонья" допустили ошибку: все хотели бы иметь его в своей команде. Это гибкий футболист, который умеет играть в футбол и интенсивно тренируется", – приводит слова Грациани Retesport.
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