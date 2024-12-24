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"Играл уже лучше". Экс-игрок сборной Италии оценил выступление Довбика в матче с Пармой

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Прогрессирует Артем

"Играл уже лучше". Экс-игрок сборной Италии оценил выступление Довбика в матче с Пармой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Италии Франческо Грациани положительно высказался об игре украинского форварда "Ромы" Артема Довбика и его одноклубника Алексиса Салемакерса в поединке 17-го тура Серии А против "Пармы" (5:1).

"Довбик играл уже лучше: помогал команде, даже когда был без мяча. И я отметил его взаимодействие с Дибалой. Украинец провел один из лучших своих матчей в сезоне.

Салемакерс? В "Милане" идиоты. "Россонери" и "Болонья" допустили ошибку: все хотели бы иметь его в своей команде. Это гибкий футболист, который умеет играть в футбол и интенсивно тренируется", – приводит слова Грациани Retesport.

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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
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