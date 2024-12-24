Довбик сменил батарейки. Наши за границей. Италия

Тень провала в Комо будет витать над "Ромой" как минимум до следующей гостевой победы. Тень 15-ти гостевых матчей подряд во всех турнирах без побед. Клаудио Раньери соглашается, что наличие двух противоположных команд - "Ромы" домашней и "Ромы" гостевой - ненормально. Но хотя бы прорыв в виде четырех подряд побед в Риме во всех турнирах, еще и разгромных - 4:1, 3:0, 4:1, 5:0 - уже прогресс.

В последних двух матчах соперниками были команды, игравшие в предыдущем сезоне в Серии Б. "Сампдория" играет там и сейчас и очень близка к зоне вылета из нее. "Парма" играет в Серии А и борется против вылета из нее. Разгромные победы над такими не должны ослеплять, вызывать эйфорию. Тем более, что "Дорию" победили в Кубке, менее важном турнире. Но они несомненно должны радовать всех, кто связан с клубом.

Уж точно должен радоваться Артем Довбик. Он не забивал с третьего ноября, пока не сделал свой первый дубль за клуб, и сразу же продолжил голом в следующем матче. Он даже не играл в стартовом составе в трех матчах подряд, выглядел плохо. Заявления Раньери о плохой физической форме игрока, пропуске тренировок, травме и болезни, "тысяче маленьких проблем" вызывали беспокойство. Но теперь он вернулся.

Против "Пармы" он даже отыграл первый полный матч с 28-го ноября. Вообще-то, все игроки "Ромы" отыграли полный. Она завершила матч без замен. Раньери объяснял это тем, что никто из игроков не выпадал, не прекращал бороться, не выглядел уставшим. А такие новости очень обнадеживают именно насчет Довбика с его травмами, болезнями, проблемами. Он даже был достаточно свеж для того, чтобы забить на 83-ей минуте.

В последних двух матчах он также заиграл в другом стиле. Меньше работал в глубине поля и на флангах, касался мяча и пасовал даже меньше, чем обычно, если считать в среднем за минуту. Зато в более опасных зонах. Меньше изнурял себя постоянной беготней и боданиями с защитниками, даже меньше боролся в единоборствах - всего по два в двух матчах, при том, что обычно участвует в 9-10 за матч.

Он больше играл лицом к воротам соперника, в штрафной площадке соперника. Как и должен настоящий центрфорвард. Как и требует Раньери, заявляя, что должен быть больше нацеленным на ворота, бить с любой ноги и в любой ситуации, не бояться ошибиться. Например, против "Пармы" Артем коснулся мяча в целом за матч 19 раз, из них десять, больше половины - в штрафной соперника. И пробил по воротам пять раз.

Раньери также требует от других игроков постоянно забрасывать "кроссы" на форварда в штрафную площадку, постоянно искать его передачами с флангов. В двух последних матчах так и происходило. Его искали и находили.

В матче против "Сампдории" он коснулся мяча 15 раз и отдал лишь шесть передач за 78 минут на поле, но пробил по воротам четырежды. А главное - забил дважды. Против "Пармы" он коснулся мяча за полный матч 19 раз и отдал 12 передач, но пробил по воротам пять раз. А главное - забил и ассистировал. Пусть и ассист вышел курьезным, с отскока от его "пятой точки" при ударе Салемакерса.

Полузащитники "Ромы" играли ближе к нему, плотнее, больше помогали и в прессинге, и в комбинациях. Он отлично взаимодействовал с Пауло Дибалой в матче против "Пармы". Украинец своим пасом пяткой позволил аргентинцу заработать пенальти, аргентинец вернул ему долг прострелом мимо защитников и вратаря на пустые ворота. После матча Довбик поблагодарил партнера по команде в соцсетях фото Дибалы с подписью "маг".

В принципе, тот матч стал наиболее цельным выступлением Артема за "Рому". Наиболее качественным, наиболее ровным, без перепадов. С работой и в подыгрыше, и на острие. Пять ударов (у Дибалы столько же, больше не было ни у кого), причем нанесены все из сердца штрафной, с отличных позиций. Пас в падении под удар Дибалы (неточный). Ассист. Крайне важный в зарабатывании пенальти пас пяткой.

Матч же против "Сампдории" он "просто" решил дублем уже к 19-ой минуте. Поборолся в глубине за мяч, коснулся его, оставил полузащитнику, побежал в штрафную и дотянулся до прострела. Еще один прострел на него, защитник опережает, но срезает в перекладину собственных ворот, и украинец головой с метра добивает. А ведь еще мог забить во втором тайме, но проиграл выход один-на-один вратарю.

В оценках прессы он был отнюдь не главным героем матча против "Пармы". Дибала, Салемакерс, Паредес, Хуммельс выделялись больше. Но и украинец получал оценки "6.5" (как от Corriere Dello Sport) или "7" (как от Gazzetta Dello Sport). Отмечали его взаимодействие с Дибалой, особенно - пас пяткой, позволивший Пауло заработать пенальти. Хороший, хотя и немного неточный, удар уже в дебюте матча. Ну и гол.

В матче против "Сампдории" он уже был объявлен главным героем. Оценки - "7" (как от Gazzetta Dello Sport) и "7.5" (как от Corriere Dello Sport). Всегда - лучшие в команде, обычно еще один-два игрока получали такую же. Комментарии - Артем "сменил батарейки", "вернулся", "сбросил с себя ржавчину", "прекратил голевой голод".

Насколько на самом деле он вернулся и сбросил ржавчину, насколько на самом деле "Рома" вернулась? Проверит следующий матч. Против "Милана". В гостях.

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