Виталий Миколенко впервые станет отцом

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко сообщил в соцсетях, что он и его жена Виктория ожидают рождения ребенка.

25-летний украинский легионер впервые станет отцом. Семья будет ожидать пополнения в следующем году.

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Виталий Миколенко, выступающий за "Эвертон" с января 2022 года, в этом сезоне провел 15 игр во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.