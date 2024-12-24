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Виталий Миколенко впервые станет отцом

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Виталий Миколенко впервые станет отцом

instagram.com/mikola_16

Новина українською

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко сообщил в соцсетях, что он и его жена Виктория ожидают рождения ребенка.

25-летний украинский легионер впервые станет отцом. Семья будет ожидать пополнения в следующем году.

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Виталий Миколенко, выступающий за "Эвертон" с января 2022 года, в этом сезоне провел 15 игр во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Виталий Миколенко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.12.2024 в 11:49
На фото ребенок похож на седана
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.12.2024 в 11:49
На фото ребенок похож на седана
Ответить
0
1

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