"Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
Ситуация развивается
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" действительно заинтересован в покупке украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
"Слухи об интересе "ПСЖ" к Илье Забарному правдивы. Клуб начал переговоры о его подписании. На зимние трансферы ПСЖ имеет бюджет в размере 60 млн евро, не учитывая возможные продажи", - пишет французский инсайдер PSGINSIDE-ACTUS.
Ранее сообщалось, что камнем преткновения для перехода Забарного в "ПСЖ" может стать наличие в парижской команде российского голкипера Матвея Сафонова.
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Источник:PSGINSIDE-ACTUS
Опубликовал: Александр Бураков
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