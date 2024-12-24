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"Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб

Наши за границей
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"Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" действительно заинтересован в покупке украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

"Слухи об интересе "ПСЖ" к Илье Забарному правдивы. Клуб начал переговоры о его подписании. На зимние трансферы ПСЖ имеет бюджет в размере 60 млн евро, не учитывая возможные продажи", - пишет французский инсайдер PSGINSIDE-ACTUS.

Ранее сообщалось, что камнем преткновения для перехода Забарного в "ПСЖ" может стать наличие в парижской команде российского голкипера Матвея Сафонова.

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Борнмут Пари Сен-Жермен трансфер Илья Забарный
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Источник:
PSGINSIDE-ACTUS
Опубликовал: Александр Бураков
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