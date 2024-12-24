Создает бренд? Трубин запустил свой сайт

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин создал собственный интернет-сайт.

На странице anatoliytrub1n.com представлены спортивные достижения 23-летнего футболиста, а также проекты и новости, связанные с ним.

Портал оформлен в трех языковых версиях: украинской, английской и португальской.