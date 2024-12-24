Создает бренд? Трубин запустил свой сайт
Интересная инициатива
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин создал собственный интернет-сайт.
На странице
Портал оформлен в трех языковых версиях: украинской, английской и португальской.
Вчера, 23 декабря,
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Источник:сайт Анатолія Трубіна
Опубликовал: Александр Бураков
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