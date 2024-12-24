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Создает бренд? Трубин запустил свой сайт

Наши за границей

Интересная инициатива

Создает бренд? Трубин запустил свой сайт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин создал собственный интернет-сайт.

На странице anatoliytrub1n.com представлены спортивные достижения 23-летнего футболиста, а также проекты и новости, связанные с ним.

Портал оформлен в трех языковых версиях: украинской, английской и португальской.

Вчера, 23 декабря, "Бенфика" разгромила "Эштурил" (3:0) и вышла на первое место в чемпионате Португалии. Для Трубина этот матч стал 11-м в сезоне без пропущенных голов во всех турнирах.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
сайт Анатолія Трубіна
Опубликовал: Александр Бураков
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