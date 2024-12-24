"Стараемся его поддержать". Мареска ответил на вопрос о состоянии Мудрика

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал обновленную информацию о ситуации с украинским вингером Михаилом Мудриком, который ранее сдал положительную допинг-пробу.

"Михаил вне команды. Хорошо, что в этот момент он может немного отстраниться от ситуации.

Мы стараемся его поддержать. В последний раз, когда я с ним разговаривал, я дал ему об этом знать. Теперь мы просто ждем", - сказал Мареска на пресс-конференции.