  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Стараемся его поддержать". Мареска ответил на вопрос о состоянии Мудрика
В тренде

"Стараемся его поддержать". Мареска ответил на вопрос о состоянии Мудрика

Наши за границей

Комментарий итальянского специалиста

"Стараемся его поддержать". Мареска ответил на вопрос о состоянии Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал обновленную информацию о ситуации с украинским вингером Михаилом Мудриком, который ранее сдал положительную допинг-пробу.

"Михаил вне команды. Хорошо, что в этот момент он может немного отстраниться от ситуации.

Мы стараемся его поддержать. В последний раз, когда я с ним разговаривал, я дал ему об этом знать. Теперь мы просто ждем", - сказал Мареска на пресс-конференции.

26 декабря "Челси" примет дома "Фулхэм" в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Сборная новых имен в украинском футболе. Вратарь
yellow-arrow
Создает бренд? Трубин запустил свой сайт
yellow-arrow
Авторитетный статистический портал назвал символическую сборную 17-го тура в Серии А. Попал ли в нее Довбик?
Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
24.12.2024 в 16:51
Нужно не поддерживать виновника торжества, а искать источник мельдония, кто поставлял дупь мишке
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
24.12.2024 в 16:51
Нужно не поддерживать виновника торжества, а искать источник мельдония, кто поставлял дупь мишке
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости