"Стараемся его поддержать". Мареска ответил на вопрос о состоянии Мудрика
Комментарий итальянского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал обновленную информацию о ситуации с украинским вингером Михаилом Мудриком, который ранее сдал положительную допинг-пробу.
"Михаил вне команды. Хорошо, что в этот момент он может немного отстраниться от ситуации.
Мы стараемся его поддержать. В последний раз, когда я с ним разговаривал, я дал ему об этом знать. Теперь мы просто ждем", - сказал Мареска на пресс-конференции.
26 декабря "Челси" примет дома "Фулхэм" в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
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Источник:Football London
Опубликовал: Александр Бураков
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Matachorros (Chicago)
24.12.2024 в 16:51
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