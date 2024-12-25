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Журналист вспомнил историю об украинце, который уже больше года не играет из-за допинг-скандала

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Актуальный пример в контексте ситуации с Мудриком

Журналист вспомнил историю об украинце, который уже больше года не играет из-за допинг-скандала

Новина українською

Дмитрий Венков рассказал о бывшем форварде "Днепра" Денисе Баланюке.

"В контексте допингового скандала вокруг Михаила Мудрика вспомнил еще одного украинского легионера – Дениса Баланюка. В последний раз 27-летний нападающий выходил на поле в составе грузинского "Самгурали" еще в ноябре 2023 года”.

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“Баланюк получил отстранение от футбола из-за нарушения "допинговой статьи". Пытался обращаться к самому игроку, однако, по его словам, он будет готов что-то комментировать только после завершения дела. Сам считает его несправедливым", – подчеркнул Венков.

Денис провел в "Днепре" 30 матчей, но после понижения клуба в классе так и не смог найти для себя постоянный коллектив. С момента дебюта в "Самгурали" украинец успел сыграть всего 8 встреч (5 результативных действий).

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
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