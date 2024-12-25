Украинец собирается в третью армянскую команду в своей карьере
Хавбек намерен сменить клубную прописку
Как стало известно Sport.ua, Сергей Вакуленко предпочитает работу в "Урарту", который выступает в армянской Премьер-лиге.
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За последние два с половиной сезона 31-летний защитник играл под руководством известного украинским болельщикам тренера Егише Меликяна в ереванском "Пюнике" (53 встречи, 12 желтых карточек, 2 удаления). До этого он столько же провел в другом клубе этой же страны – "Арарате" (48 матчей, 7 голов).
В Украине Сергей успел поиграть за "Мариуполь", донецкий "Олимпик", столичный "Арсенал" и "Карпаты".
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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