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Действующий чемпион Чили может подписать экс-хавбека Динамо

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Судя по всему, сделка будет согласована

Действующий чемпион Чили может подписать экс-хавбека Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена может перебраться в чилийский "Коло-Коло". Эту информацию подтвердил сам 32-летний уругваец.

"Признаюсь, этот вариант привлёк моё внимание. У меня семья в Чили, и сам я прекрасно знаю эту страну, и она мне очень нравится.

Помимо этого, "Коло Коло" — великий клуб, который выступал в Кубке Либертадорес, а затем перешел в Судамерикану (второй по статусу клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес, — прим.). Так что это во всех смыслах хороший вариант" — цитирует Карлоса Encancha.

Напомним, Де Пена выступал за "Динамо" с 2019 по 2022 годы. За это время игрок отличился 10 голами и 2 результативными передачами в 54 матчах.

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Динамо (Киев) Коло-Коло (Сантьяго) трансфер Карлос де Пена
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Источник:
Encancha
Опубликовал: Александр Бураков
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