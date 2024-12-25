Действующий чемпион Чили может подписать экс-хавбека Динамо
Судя по всему, сделка будет согласована
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена может перебраться в чилийский "Коло-Коло". Эту информацию подтвердил сам 32-летний уругваец.
"Признаюсь, этот вариант привлёк моё внимание. У меня семья в Чили, и сам я прекрасно знаю эту страну, и она мне очень нравится.
Помимо этого, "Коло Коло" — великий клуб, который выступал в Кубке Либертадорес, а затем перешел в Судамерикану (второй по статусу клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес, — прим.). Так что это во всех смыслах хороший вариант" — цитирует Карлоса Encancha.
Напомним, Де Пена выступал за "Динамо" с 2019 по 2022 годы. За это время игрок отличился 10 голами и 2 результативными передачами в 54 матчах.
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