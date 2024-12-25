  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Семья Зинченко поздравила украинцев с Рождеством в соцсетях
В тренде

Семья Зинченко поздравила украинцев с Рождеством в соцсетях

Наши за границей

Вся семья в сборе

Семья Зинченко поздравила украинцев с Рождеством в соцсетях

instagram.com/v.lada_sedan

Новина українською

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада поделились в соцсетях трогательными фотографиями, на которых они вместе со своими детьми встречают Рождество.

"С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", — подписали они эти фотографии в Инстаграм.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что другой украинский легионер и его жена ожидают пополнения в семье. Виталий Миколенко впервые станет отцом.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024
yellow-arrow
Ливерпуль следит за тремя игроками сенсационной команды из АПЛ
Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости