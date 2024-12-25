Семья Зинченко поздравила украинцев с Рождеством в соцсетях

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада поделились в соцсетях трогательными фотографиями, на которых они вместе со своими детьми встречают Рождество.

"С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", — подписали они эти фотографии в Инстаграм.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что другой украинский легионер и его жена ожидают пополнения в семье. Виталий Миколенко впервые станет отцом.