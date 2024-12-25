Семья Зинченко поздравила украинцев с Рождеством в соцсетях
Вся семья в сборе
instagram.com/v.lada_sedan
Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада поделились в соцсетях трогательными фотографиями, на которых они вместе со своими детьми встречают Рождество.
"С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", — подписали они эти фотографии в Инстаграм.
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Также добавим, что другой украинский легионер и его жена ожидают пополнения в семье. Виталий Миколенко впервые станет отцом.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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