Сыграет с Ипсвичем? Зинченко замечен на тренировке Арсенала
Украинец из-за травмы пропустил пять матчей
Getty Images
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, вероятно, восстановился после травмы.
Пресс-служба лондонского клуба опубликовала праздничный видеоролик, где команда направляется на тренировку. На видео присутствует и украинец. Также он был замечен в тренажерном зале с одноклубниками
О состоянии защитника пока ничего неизвестно, но его присутствие в лагере "канониров" перед игрой с "Ипсвичем" - положительная новость.
Напомним, Зинченко из-за травмы пропустил пять матчей команды.
Поединок 18-го тура АПЛ "Арсенал" - "Ипсвич" состоится 27 декабря в 22:15.
Always raising the standards ✊ pic.twitter.com/adsrgAZW2V— Arsenal (@Arsenal) December 24, 2024
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