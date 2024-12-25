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Сыграет с Ипсвичем? Зинченко замечен на тренировке Арсенала

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Украинец из-за травмы пропустил пять матчей

Сыграет с Ипсвичем? Зинченко замечен на тренировке Арсенала

Getty Images

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, вероятно, восстановился после травмы.

Пресс-служба лондонского клуба опубликовала праздничный видеоролик, где команда направляется на тренировку. На видео присутствует и украинец. Также он был замечен в тренажерном зале с одноклубниками

О состоянии защитника пока ничего неизвестно, но его присутствие в лагере "канониров" перед игрой с "Ипсвичем" - положительная новость.

Напомним, Зинченко из-за травмы пропустил пять матчей команды.

Поединок 18-го тура АПЛ "Арсенал" - "Ипсвич" состоится 27 декабря в 22:15.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal Insider
Опубликовал: Алина Ерофеева
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