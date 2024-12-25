"Я бы не потратил на него...". Итальянский журналист раскритиковал Довбика

Итальянский журналист Пьеро Торри критически высказался об украинском нападающем "Ромы" Артеме Довбыке.

"Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, - это отсутствие спортивной агрессии.

Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого "Аталанта" заплатила почти вполовину меньше", - приводит слова Торри forzaroma.info.