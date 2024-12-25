"Я бы не потратил на него...". Итальянский журналист раскритиковал Довбика
Не первое обвинение в отсутствии одного качества
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский журналист Пьеро Торри критически высказался об украинском нападающем "Ромы" Артеме Довбыке.
"Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, - это отсутствие спортивной агрессии.
Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого "Аталанта" заплатила почти вполовину меньше", - приводит слова Торри forzaroma.info.
Напомним, Довбик присоединился к «Роме» этим летом. С тех пор Артем принял участие в 22 матчах «волков», и отметился 9 голами и 2 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым
- Мудрик прибыл на бой Усик – Фьюри в интересной компании – ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола