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"Я бы не потратил на него...". Итальянский журналист раскритиковал Довбика

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Не первое обвинение в отсутствии одного качества

"Я бы не потратил на него...". Итальянский журналист раскритиковал Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист Пьеро Торри критически высказался об украинском нападающем "Ромы" Артеме Довбыке.

"Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, - это отсутствие спортивной агрессии.

Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого "Аталанта" заплатила почти вполовину меньше", - приводит слова Торри forzaroma.info.

Напомним, Довбик присоединился к «Роме» этим летом. С тех пор Артем принял участие в 22 матчах «волков», и отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
forzaroma.info
Опубликовал: Александр Бураков
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