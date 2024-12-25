ФОТО. Лунин встретил Рождество в кругу самых родных людей
Украинский вратарь поздравил всех с праздником
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в своих социальных сетях поздравил подписчиков с Рождеством.
Футболист опубликовал фотографию со своей женой Анастасией и сыном на фоне новогодней елки.
"Друзья, искренне поздравляю всех вас и ваших близких с Рождеством Христовым! Божьей опеки, мирного неба и победы", - написал Лунин.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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