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ФОТО. Лунин встретил Рождество в кругу самых родных людей

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Украинский вратарь поздравил всех с праздником

ФОТО. Лунин встретил Рождество в кругу самых родных людей

Новина українською

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в своих социальных сетях поздравил подписчиков с Рождеством.

Футболист опубликовал фотографию со своей женой Анастасией и сыном на фоне новогодней елки.

"Друзья, искренне поздравляю всех вас и ваших близких с Рождеством Христовым! Божьей опеки, мирного неба и победы", - написал Лунин.

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Реал (Мадрид) Рождество Андрей Лунин Анастасия Лунина
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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