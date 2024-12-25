Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
Неужели правда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный в скором времени может перейти в "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует французский инсайдер Фарид Руас.
"ПСЖ" находится в поисках правого центрального защитника. Прибытие украинского игрока "Борнмута" Ильи Забарного – это лишь вопрос нескольких дней", – написал Руас на своей странице в X.
Вчера также появлялась информация о том, что "ПСЖ" уже вступил в переговоры по поводу трансфера Забарного.
Напомним, действующее трудовое соглашение Ильи с "Борнмутом" истекает в середине 2029 года.
#Mercato— Farid Rouas (@FaridRouas) December 25, 2024
En quête d’un défenseur central droitier, la venue de l’international ukrainien de #Bournemouth, Ilya Zabarnyi (22 ans) au @PSG_inside n’est plus qu’une question de jours ‼️ @MookieBarbu @MegaPSG_ #TeamPSG pic.twitter.com/4S3D4rKPSV
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