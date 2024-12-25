Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный в скором времени может перейти в "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует французский инсайдер Фарид Руас.

"ПСЖ" находится в поисках правого центрального защитника. Прибытие украинского игрока "Борнмута" Ильи Забарного – это лишь вопрос нескольких дней", – написал Руас на своей странице в X.

Вчера также появлялась информация о том, что "ПСЖ" уже вступил в переговоры по поводу трансфера Забарного.

Напомним, действующее трудовое соглашение Ильи с "Борнмутом" истекает в середине 2029 года.