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Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца

Наши за границей

Неужели правда?

Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный в скором времени может перейти в "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует французский инсайдер Фарид Руас.

"ПСЖ" находится в поисках правого центрального защитника. Прибытие украинского игрока "Борнмута" Ильи Забарного – это лишь вопрос нескольких дней", – написал Руас на своей странице в X.

Вчера также появлялась информация о том, что "ПСЖ" уже вступил в переговоры по поводу трансфера Забарного.

Напомним, действующее трудовое соглашение Ильи с "Борнмутом" истекает в середине 2029 года.

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Борнмут Пари Сен-Жермен трансфер Илья Забарный
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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
25.12.2024 в 15:21
Спочатку хай ЖКХ позбавиться покидька на воротах, тоді Ілля вже подумає
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
25.12.2024 в 15:21
Спочатку хай ЖКХ позбавиться покидька на воротах, тоді Ілля вже подумає
Ответить
0
0

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