Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
Два из трех киперов - наши легионеры
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок и тренер "
Интересно, что динамовцу Георгию Бущану места в тройке не нашлось.
1. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид)
2. Анатолий Трубин ("Бенфика")
3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк)
Ранее свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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kernoooo (Perth)
25.12.2024 в 17:08
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