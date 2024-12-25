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Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины

Наши за границей
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Два из трех киперов - наши легионеры

Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо выбрал тройку лучших, по его мнению, украинских вратарей по итогам 2024 года.

Интересно, что динамовцу Георгию Бущану места в тройке не нашлось.

1. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид)

2. Анатолий Трубин ("Бенфика")

3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк)

Ранее свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины назвал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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Йожеф Сабо Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kernoooo (Perth)
25.12.2024 в 17:08
Видно сильно его суркисы обидели что до сих пор хкйтит Динамо
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Комментарии 3
kernoooo (Perth)
25.12.2024 в 17:08
Видно сильно его суркисы обидели что до сих пор хкйтит Динамо
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.12.2024 в 17:04
Старий пе.дераст !
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0
2
fanatSD (донецк)
25.12.2024 в 17:27
к каким относишься ты-к старым или молодым пе...растам?.вонючая дырявая затычка простокваша.неужели .....динамо обидели
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