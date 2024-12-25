Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик недавно угодил в допинг-скандал. В его организме был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

На днях Михаил даже прошел тесты на полиграфе, чтобы попытаться отбелить свое имя и доказать, что препарат попал в его организм случайно.

Впрочем, как сообщает спортивный врач с опытом работы в украинском футболе Дмитрий Бабелюк, данная проверка не будет иметь никаких юридических последствий при рассмотрении дела.

"Полиграф не показывает, лжет ли человек. Он не идентифицирует ложь. Полиграф просто регистрирует физиологический ответ на вопросы. Машина просто считывает сердцебиение, давление, частоту дыхания и другие физиологические показатели, а сам подход основан на предположении, что ложь – это стрессовая штука, и она должна вызвать изменения в физиологических показателях. Но научно и юридически показатели полиграфа не имеют никакой силы, ведь очень сложно изменения сердцебиения привязать ко лжи. Это не "Любовь на выживание", это серьезные вещи, за которыми следуют ощутимые последствия.

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