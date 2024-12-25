Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
Разбираемся, что такое полиграф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик недавно угодил в допинг-скандал. В его организме был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.
На днях Михаил даже прошел тесты на полиграфе, чтобы попытаться отбелить свое имя и доказать, что препарат попал в его организм случайно.
Впрочем, как сообщает спортивный врач с опытом работы в украинском футболе Дмитрий Бабелюк, данная проверка не будет иметь никаких юридических последствий при рассмотрении дела.
"Полиграф не показывает, лжет ли человек. Он не идентифицирует ложь. Полиграф просто регистрирует физиологический ответ на вопросы.
Машина просто считывает сердцебиение, давление, частоту дыхания и другие физиологические показатели, а сам подход основан на предположении, что ложь – это стрессовая штука, и она должна вызвать изменения в физиологических показателях.
Но научно и юридически показатели полиграфа не имеют никакой силы, ведь очень сложно изменения сердцебиения привязать ко лжи. Это не "Любовь на выживание", это серьезные вещи, за которыми следуют ощутимые последствия.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Учитывая, что полиграф можно обмануть, а показатели стресса могут появиться в ответ на что-либо, ни в одной из серьезных стран на основе полиграфа судебные представители не будут выносить никаких решений.
Следовательно, нельзя утверждать, что если человек "прошел" полиграф, то он "не лжет". На деле же просто человек имел одинаковое сердцебиение в течение ответов на все вопросы", - рассказал Бабелюк.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Российский беспилотник пролетел низко над стадионом Металлист
- Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола