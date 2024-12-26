Забарный попал в рейтинг лучших защитников АПЛ

Экс-футболист "Динамо" занимает третье место в английском первенстве среди защитников по количеству выигранных единоборств.

"Борнмут" замыкает пятерку команд лиги с самым низким уровнем владения мячом (44,9%), поэтому футболистам часто приходится вступать в борьбу.

"Вишни" лидирую в рейтинге выигранных позиций в обороне (389), полузащите (377) и атакующей трети (109). Учитывая действия в защите, Илья Забарный по этому компоненту замыкает топ-3 лучших игрока турнира. В активе украинца 52 выигранных единоборства. Сегодня он сможет дополнить это количество в домашнем матче против "Кристал Пелес".