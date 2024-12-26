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Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной

Наши за границей

Анатолий Трубин лишился статуса холостяка

Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной

Фото: Instagram

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Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился. 23-летний вратарь опубликовал несколько фотографий в своем Instagram.

Свадьба состоялась 24 декабря. Избранницу Трубина зовут Марина, ее девичьей фамилией была Галаган. Футболист сделал предложение возлюбленной в апреле 2024 года.

В текущем сезоне Трубин провел 22 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Еще в 11 поединках он оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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