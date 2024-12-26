Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
Анатолий Трубин лишился статуса холостяка
Фото: Instagram
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился. 23-летний вратарь опубликовал несколько фотографий в своем Instagram.
Свадьба состоялась 24 декабря. Избранницу Трубина зовут Марина, ее девичьей фамилией была Галаган. Футболист сделал предложение возлюбленной в апреле 2024 года.
В текущем сезоне Трубин провел 22 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Еще в 11 поединках он оставлял свои ворота в неприкосновенности.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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