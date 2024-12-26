Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину
Назарий не сдается
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий английского "Сандерленда" Назарий Русин отреагировал на
Как сообщает портал "Динамомания", 26-летний футболист пока далек от возвращения в украинский футбол, и на данный момент остается в своем нынешнем клубе.
Отметим, что трудовое соглашение Русина с "Сандерлендом" рассчитано до лета 2027 года.
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Источник:Динамоманія
Опубликовал: Александр Бураков
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