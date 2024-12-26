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Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину

Наши за границей

Назарий не сдается

Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий английского "Сандерленда" Назарий Русин отреагировал на информацию об интересе со стороны ЛНЗ и "Металлиста 1925".

Как сообщает портал "Динамомания", 26-летний футболист пока далек от возвращения в украинский футбол, и на данный момент остается в своем нынешнем клубе.

Отметим, что трудовое соглашение Русина с "Сандерлендом" рассчитано до лета 2027 года.

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Сандерленд Металлист 1925 (Харьков) Назарий Русин ЛНЗ (Черкассы) трансфер
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Александр Бураков
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