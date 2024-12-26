Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину

Украинский нападающий английского "Сандерленда" Назарий Русин отреагировал на информацию об интересе со стороны ЛНЗ и "Металлиста 1925".

Как сообщает портал "Динамомания", 26-летний футболист пока далек от возвращения в украинский футбол, и на данный момент остается в своем нынешнем клубе.

Отметим, что трудовое соглашение Русина с "Сандерлендом" рассчитано до лета 2027 года.