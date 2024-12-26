Игрок Динамо проиграл в финале Кубка лиги за границей
Динамовец играет в аренде за "Маккаби" Хайфа
Фото: Maccabi Haifa F.C
"Маккаби" Хайфа потерпел поражение от "Маккаби" Тель-Авив в финале Кубка израильской лиги со счетом 1:3.
Весь матч в составе "Маккаби" Хайфа провел украинский защитник Александр Сирота. Следует добавить, что украинец играет в Израиле на правах аренды, его контракт принадлежит киевскому "Динамо". Арендное соглашение истекает в конце этого сезона.
Интересно, что в составе "Маккаби" Тель-Авив выступает арендованный центрбек у "Шахтера" Став Лемкин. Он появился на поле лишь в концовке встречи.
Кубок израильской лиги-2024/25. Финал
"Маккаби" Хайфа — "Маккаби" Тель-Авив - 1:3
Голы: Давид, 29 - Патати, 62, Перец, 67, 77.
סיום בנתניה ⏹️#יאללהמכבי #MACMTA #maccabi #TotoCupFinal pic.twitter.com/pc936u60wL— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) December 25, 2024
מניפים את גביע הטוטו בפעם התשיעית! pic.twitter.com/f1ZyQkBxUM— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) December 25, 2024
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