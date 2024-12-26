Игрок Динамо проиграл в финале Кубка лиги за границей

"Маккаби" Хайфа потерпел поражение от "Маккаби" Тель-Авив в финале Кубка израильской лиги со счетом 1:3.

Весь матч в составе "Маккаби" Хайфа провел украинский защитник Александр Сирота. Следует добавить, что украинец играет в Израиле на правах аренды, его контракт принадлежит киевскому "Динамо". Арендное соглашение истекает в конце этого сезона.

Интересно, что в составе "Маккаби" Тель-Авив выступает арендованный центрбек у "Шахтера" Став Лемкин. Он появился на поле лишь в концовке встречи.

Кубок израильской лиги-2024/25. Финал

"Маккаби" Хайфа — "Маккаби" Тель-Авив - 1:3

Голы: Давид, 29 - Патати, 62, Перец, 67, 77.