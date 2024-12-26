Эвертон против Манчестер Сити. Нашлось ли место в старте для Миколенко?
Начало - в 14:30
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на матч 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает клубная прес-служба.
Встреча между командами пройдет на "Этихаде". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
Отметим, что для Миколенко это будет 16-я игра в футболке "ирисок" в текущем сезоне. В его активе одна результативная передача.
Ранее Миколенко стал 4-м украинцем, сыгравшим 100 матчей за английские клубы.
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Your Toffees to face @ManCity!— Everton (@Everton) December 26, 2024
???? #MCIEVE pic.twitter.com/khQ4ayhIbK
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Источник:Everton
Опубликовал: Алина Ерофеева
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