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Эвертон против Манчестер Сити. Нашлось ли место в старте для Миколенко?

Наши за границей

Начало - в 14:30

Эвертон против Манчестер Сити. Нашлось ли место в старте для Миколенко?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на матч 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает клубная прес-служба.

Встреча между командами пройдет на "Этихаде". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

Отметим, что для Миколенко это будет 16-я игра в футболке "ирисок" в текущем сезоне. В его активе одна результативная передача.

Ранее Миколенко стал 4-м украинцем, сыгравшим 100 матчей за английские клубы.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Алина Ерофеева
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