Эвертон против Манчестер Сити. Нашлось ли место в старте для Миколенко?

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе на матч 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает клубная прес-служба.

Встреча между командами пройдет на "Этихаде". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

Отметим, что для Миколенко это будет 16-я игра в футболке "ирисок" в текущем сезоне. В его активе одна результативная передача.

Ранее Миколенко стал 4-м украинцем, сыгравшим 100 матчей за английские клубы.