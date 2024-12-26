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Boxing day. Сыграет ли Забарный против "стекольщиков"?

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Борнмут примет Кристал Пелес

Boxing day. Сыграет ли Забарный против "стекольщиков"?

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 декабря, состоятся несколько матчей 18-го тура АПЛ, в одном из которых в котором "Борнмут" примет "Кристал Пелес".

Матч начнется в 17:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский центрбек Илья Забарный.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Борнмут" - "Кристал Пелес".

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Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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