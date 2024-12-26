Boxing day. Сыграет ли Забарный против "стекольщиков"?
Борнмут примет Кристал Пелес
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 декабря, состоятся несколько матчей 18-го тура АПЛ, в одном из которых в котором "Борнмут" примет "Кристал Пелес".
Матч начнется в 17:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский центрбек Илья Забарный.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча
Boxing Day team news ???? pic.twitter.com/ag8OtQNEL6— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 26, 2024
To take on the Cherries ????#CPFC // #BOUCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 26, 2024
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