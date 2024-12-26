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Забарный обошел Реброва по количеству матчей в чемпионате Англии

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Сыграл сегодня и Миколенко

Забарный обошел Реброва по количеству матчей в чемпионате Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел свой 90-й матч в чемпионате Англии (Манчестер Сити, 1:1)

По количеству матчей в АПЛ Виталий давно на втором месте, уступая лишь Зинченко, у которого 136 поединков.

А вот украинский защитник "Борнмута" Виталий Забарный, который выйдет в старте против "Кристал Пелес", сыграет свой 60-й матч в АПЛ - и обойдёт Сергея Реброва, у которого осталось 59 игр. Это пятое место. До четвёртого, на котором Ярмоленко (66) осталось совсем немного.

Украинский "гвардейцы" в АПЛ:

1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити" - 76, "Арсенал" - 60) - 136

2. Виталий Миколенко ("Эвертон") - 90

3. Олег Лужный ("Арсенал" - 75, "Вулверхэмптон" - 6) - 81

4. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") - 66

5. Илья Забарный ("Борнмут") - 60

6. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") - 59

7. Михаил Мудрик ("Челси") - 53

8. Андрей Шевченко ("Челси") - 48

9. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 39

10. Андрей Воронин ("Ливерпуль") - 27

11. Алексей Чередник ("Саутгемптон") - 23

12. Александр Евтушок ("Ковентри") -- 3

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