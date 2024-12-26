Забарный обошел Реброва по количеству матчей в чемпионате Англии
Сыграл сегодня и Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел свой 90-й матч в
По количеству матчей в АПЛ Виталий давно на втором месте, уступая лишь Зинченко, у которого 136 поединков.
А вот украинский защитник "Борнмута" Виталий Забарный, который выйдет в старте против "Кристал Пелес", сыграет свой 60-й матч в АПЛ - и обойдёт Сергея Реброва, у которого осталось 59 игр. Это пятое место. До четвёртого, на котором Ярмоленко (66) осталось совсем немного.
Украинский "гвардейцы" в АПЛ:
1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити" - 76, "Арсенал" - 60) - 136
2. Виталий Миколенко ("Эвертон") - 90
3. Олег Лужный ("Арсенал" - 75, "Вулверхэмптон" - 6) - 81
4. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") - 66
5. Илья Забарный ("Борнмут") - 60
6. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") - 59
7. Михаил Мудрик ("Челси") - 53
8. Андрей Шевченко ("Челси") - 48
9. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 39
10. Андрей Воронин ("Ливерпуль") - 27
11. Алексей Чередник ("Саутгемптон") - 23
12. Александр Евтушок ("Ковентри") -- 3
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