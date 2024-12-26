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"Это ленивый пенальти". Имеет ли Дайч претензии к Миколенко?

Наши за границей
Обновлено

Украинец привез пенальти в матче с Сити

"Это ленивый пенальти". Имеет ли Дайч претензии к Миколенко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал матч АПЛ с "Манчестер Сити" (1:1), в котором украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко привез пенальти, который, впрочем, Эрлинг Холанд не реализовал.

"В случае с этим пенальти хорошо сыграл нападающий. Но Пикфорд, очень хорош своей уверенностью и тем, что слушает тренеров, но, конечно, все зависит от его решений и игры с его стороны.

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Я был далеко от этого момента и не был уверен в контакте. Это "ленивый" пенальти. Миколенко действительно хороший защитник и он был в очень хорошей форме в последних нескольких играх, так что я не собираюсь задавать ему вопросы", - сказал Дайч.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
liverpool world
Опубликовал: Михаил Черныш
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