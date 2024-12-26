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Что может грозить Мудрику за допинг? Спортивный юрист разобрал особенности дела

Наши за границей
Обновлено

В деле разобрался спортивный юрист Илья Скоропашкин

Что может грозить Мудрику за допинг? Спортивный юрист разобрал особенности дела

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный адвокат Илья Скоропашкин, рассказал, какое наказание может грозить вингеру "Челси" Михаилу Мудрику, который провалил допинг-тест.

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"Факт открытия пробы "Б" может повлиять на окончательное решение по санкциям. Но ключевым фактором остаются действия самого спортсмена — на сколько он будет способствовать выяснению обстоятельств нарушения и помогать антидопинговым организациям в расследовании. Согласно пункту 10.8.1 Всемирного антидопингового кодекса (WADA), если спортсмен признает нарушение и принимает определенный период отстранения в течение 20 дней со дня получения уведомления об обвинении, то может получить сокращение срока отстранения от игр на один год. Но если спортсмен сам подтвердит умышленное употребление запрещенного вещества, то такое сокращение не предусмотрено.

Очевидно, что в случае с Мудриком речь идет либо об ошибке органов допинг-контроля, либо о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм спортсмена. Причины могут быть разные: неправильная маркировка витаминов или лекарств, нарушение норм их производства или хранения, употребление загрязненных продуктов, ошибки медицинского персонала или даже диверсии третьих лиц и тому подобное. Если проба "Б" не подтвердит наличия запрещенного вещества, обвинения снимаются и дело закрывается. Когда же анализ подтвердит положительный результат, спортсмен должен предоставить убедительные объяснения относительно того, как запрещенное вещество попало в его организм. Собственно размер санкций будет зависеть прежде всего от того, насколько спортсмен будет способствовать установлению объективной картины", — сказал Скоропашкин.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 23:32
Шо за бред. Мудрик прошел полиграф. Значит чист.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 23:32
Шо за бред. Мудрик прошел полиграф. Значит чист.
Ответить
0
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