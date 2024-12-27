Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
Украинец пытается не фокусироваться на скандале и его последствиях
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" отстранил Михаила Мудрика от работы с командой, но он нашел себе другой вариант, чтобы поддерживать форму.
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Португальская пресса утверждает, что украинец тренируется в спортзале в Лиссабоне, где работает с игроками "Бенфики" – Антониу Силвой (13 матчей в текущем сезоне) и Томашем Араужу (19 встреч в кампании 2024/25).
Украинец после 19 ноября принимал участие только в одной официальной игре – против "Хайденхайма" в общем этапе Лиги конференций (2:0). Из-за допингового скандала вингеру грозит дисквалификация до четырех лет.
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