Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму

"Челси" отстранил Михаила Мудрика от работы с командой, но он нашел себе другой вариант, чтобы поддерживать форму.

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Португальская пресса утверждает, что украинец тренируется в спортзале в Лиссабоне, где работает с игроками "Бенфики" – Антониу Силвой (13 матчей в текущем сезоне) и Томашем Араужу (19 встреч в кампании 2024/25).

Украинец после 19 ноября принимал участие только в одной официальной игре – против "Хайденхайма" в общем этапе Лиги конференций (2:0). Из-за допингового скандала вингеру грозит дисквалификация до четырех лет.