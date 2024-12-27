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"Рекомендовал итальянцам купить Довбика еще в Украине". Экс-менеджер Шахтера высказался о форварде

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Карло Николини считает, что таких игроков сейчас не так много

"Рекомендовал итальянцам купить Довбика еще в Украине". Экс-менеджер Шахтера высказался о форварде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший ассистент спортивного директора "Шахтера" и экстренер по физической подготовке команды Карло Николини поделился своим мнением относительно игры украинского форварда Артема Довбика.

"Вы знаете, что он мне нравится, и я рекомендовал его итальянцам еще со времен Украины. Потом пришел итальянский клуб, много заплатил за него, ожидания возросли. Возможно, он еще не продемонстрировал свой истинный потенциал, но он важный игрок, нападающий с уникальными характеристиками. Таких, как он, не так много.

Я говорю о его физической форме, игре головой, но также и о том, как он умеет держать мяч, атаковать из глубины. Он не является "спасителем страны", но в условиях ротации он остается форвардом топ-уровня", - сказал Николини в интервью Sportitalia.

В текущем сезоне Довбик провел 22 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Sportitalia.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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