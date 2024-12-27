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Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации

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Сейчас Михаил ждет результаты допинг-пробы B

Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями относительно ситуации вокруг вингера "Челси" и национальной команды Михаила Мудрика.

"Думаю, что без его дисквалификации не обойдётся. Сейчас важно приложить усилия, чтобы украинец вообще не оказался надолго вне футбола", - сказал Шелаев в интервью Sport.ua.

Напомним, что 23-летний Мудрик сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с "Челси". Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.

Накануне сообщалось, что Михаил во время пребывания в Лиссабоне потренировался в спортзале вместе с игроками "Бенфики".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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