Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
Чего не хватает?
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Бывший форвард "Ромы" Марко Борриелло поделился мнением о кадровых перестановках в стане "волков" и оценил украинского нападающего римского клуба Артема Довбика.
"Я сожалею о случившемся с Де Росси. Даниэле - мой друг. Но когда ты сомневаешься в себе, могут произойти определенные казусы. Может быть, способы и время были неправильными, но некоторые вещи нужно принимать во внимание. У американских владельцев, очевидно, была другая стратегия, которую я не совсем понимал.
Раньери - это человек, которого любят. Старомодный, серьезный человек, я отчетливо вижу его в качестве технического директора. В будущем я мечтаю о том, чтобы Де Росси вернулся в "Рому" именно с Клаудио.
Довбик - хороший нападающий. Может быть, ему не хватает немного злобы", - сказал Борриелло в интервью Il Messanggero.
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