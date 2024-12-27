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Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика

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Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший форвард "Ромы" Марко Борриелло поделился мнением о кадровых перестановках в стане "волков" и оценил украинского нападающего римского клуба Артема Довбика.

"Я сожалею о случившемся с Де Росси. Даниэле - мой друг. Но когда ты сомневаешься в себе, могут произойти определенные казусы. Может быть, способы и время были неправильными, но некоторые вещи нужно принимать во внимание. У американских владельцев, очевидно, была другая стратегия, которую я не совсем понимал.

Раньери - это человек, которого любят. Старомодный, серьезный человек, я отчетливо вижу его в качестве технического директора. В будущем я мечтаю о том, чтобы Де Росси вернулся в "Рому" именно с Клаудио.

Довбик - хороший нападающий. Может быть, ему не хватает немного злобы", - сказал Борриелло в интервью Il Messanggero.

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Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Александр Бураков
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