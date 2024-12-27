Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть

Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал заявление журналиста ТаТоТаке Михаила Спиваковского относительно инсайдерской информации, которая касается допингового скандала Мудрика.

"Там кто-то позвонил Спиваковскому и выдвинул эту абсурдную версию. У меня только один вопрос! Почему Спиваковский назвал мою фамилию, но не называет фамилию человека, который ему это сказал? Пусть назовет фамилию этого человека! А так - это обычный вброс", - сказал Красников.

Вот что ранее говорил Спиваковский:

"Есть конспирологическая версия. Некоторые в окружении Михаила Мудрика как-то очень осторожно на это намекает, что это могла быть месть экс-агентов Мудрика, от которых он ушел.

Прежде всего, называется фамилия Евгения Красникова, человека, который безусловно, безусловно, невероятно вложился в развитие карьеры Мудрика.

И якобы кто-то оттуда как-то это спровоцировал. Но при всем уважении к Красникову, мне очень трудно поверить, что он может быть Волдемортом такого высокого левела".