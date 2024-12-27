Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
Красников назвал версию журналиста абсурдной
scdnipro1.com.ua
Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал заявление журналиста ТаТоТаке Михаила Спиваковского относительно инсайдерской информации, которая касается допингового скандала Мудрика.
"Там кто-то позвонил Спиваковскому и выдвинул эту абсурдную версию. У меня только один вопрос! Почему Спиваковский назвал мою фамилию, но не называет фамилию человека, который ему это сказал? Пусть назовет фамилию этого человека! А так - это обычный вброс", - сказал Красников.
Вот что ранее говорил Спиваковский:
"Есть конспирологическая версия. Некоторые в окружении Михаила Мудрика как-то очень осторожно на это намекает, что это могла быть месть экс-агентов Мудрика, от которых он ушел.
Прежде всего, называется фамилия Евгения Красникова, человека, который безусловно, безусловно, невероятно вложился в развитие карьеры Мудрика.
И якобы кто-то оттуда как-то это спровоцировал. Но при всем уважении к Красникову, мне очень трудно поверить, что он может быть Волдемортом такого высокого левела".
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- "Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Комментарии 1