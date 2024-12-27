Цыганков попал в список главных разочарований сезона в Ла Лиге

Испанское издание Jornada Perfecta сформировало свой список главных разочарований Ла Лиги в текущем сезоне.

В этом рейтинге оказался украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков.

"От него ожидали значительно большего, но травмы снова мешают ему раскрыться. У него хороший уровень, но он часто сталкивается с многочисленными мышечными проблемами, которые тормозят его в течение сезона", — говорится в материале.

Напомним, Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).