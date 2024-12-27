Цыганков попал в список главных разочарований сезона в Ла Лиге
Неутешительный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское издание Jornada Perfecta сформировало свой список главных разочарований Ла Лиги в текущем сезоне.
В этом рейтинге оказался украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков.
"От него ожидали значительно большего, но травмы снова мешают ему раскрыться. У него хороший уровень, но он часто сталкивается с многочисленными мышечными проблемами, которые тормозят его в течение сезона", — говорится в материале.
Напомним, Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы