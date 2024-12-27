Забарный очень доволен игрой команды под руководством Ираолы

Защитник "Борнмута" Илья Забарный поделился своим мнением относительно главного тренера команды Андони Ираолы.

"Я чувствую уверенность под руководство Андони Ираолы в «Борнмуте». Он прекрасно объясняет то, что он хочет видеть от каждого из нас, поэтому я просто стараюсь постоянно прислушиваться к нему и делать то, что он говорит. Он всегда знает, как помочь игрокам прогрессировать. Его советы и подсказки помогают мне, это помогает команде".

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Ранее Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков, назвав Илью Забарного одним из тех игроков, который может закрепиться на самом высоком уровне.

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Напомним, что 22-летний Илья Забарный является ключевым игроком в составе "Борнмута", который находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных туров.