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Забарный очень доволен игрой команды под руководством Ираолы

Наши за границей

Украинец считает своего тренера замечательным наставником

Забарный очень доволен игрой команды под руководством Ираолы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" Илья Забарный поделился своим мнением относительно главного тренера команды Андони Ираолы.

"Я чувствую уверенность под руководство Андони Ираолы в «Борнмуте». Он прекрасно объясняет то, что он хочет видеть от каждого из нас, поэтому я просто стараюсь постоянно прислушиваться к нему и делать то, что он говорит. Он всегда знает, как помочь игрокам прогрессировать. Его советы и подсказки помогают мне, это помогает команде".

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Ранее Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков, назвав Илью Забарного одним из тех игроков, который может закрепиться на самом высоком уровне.

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Напомним, что 22-летний Илья Забарный является ключевым игроком в составе "Борнмута", который находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных туров.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
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