Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги .

Коснулись изменения и двух украинских футболистов, которые играют в Примере, но со знаком минус.

Так, вингер "Жироны" Виктор Цыганков подешевел с 30 до 22 млн евро, а кипер "Реала" Андрей Лунин упал в цене с 25 до 20 млн. евро.

Также, по данным Transfermarkt , самые дорогие футболисты Ла Лиги на данный момент – Винисиус Жуниор (200 млн), Ламин Ямаль (180), Джуд Беллингем (180), Килиан Мбаппе (160) и Федерико Вальверде (130).