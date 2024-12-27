Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги
И Лунин и Цыганков упали в цене
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской
Коснулись изменения и двух украинских футболистов, которые играют в Примере, но со знаком минус.
Так, вингер "Жироны" Виктор Цыганков подешевел с 30 до 22 млн евро, а кипер "Реала" Андрей Лунин упал в цене с 25 до 20 млн. евро.
Читайте такжеУ Судакова наибольший минус в цене, но он остается самым дорогим игроком УПЛ. Свежие цены от Transfermarkt
Также, по данным Transfermarkt , самые дорогие футболисты Ла Лиги на данный момент – Винисиус Жуниор (200 млн), Ламин Ямаль (180), Джуд Беллингем (180), Килиан Мбаппе (160) и Федерико Вальверде (130).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000