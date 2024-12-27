  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги
В тренде

Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги

Наши за границей
Обновлено

И Лунин и Цыганков упали в цене

Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги.

Коснулись изменения и двух украинских футболистов, которые играют в Примере, но со знаком минус.

Так, вингер "Жироны" Виктор Цыганков подешевел с 30 до 22 млн евро, а кипер "Реала" Андрей Лунин упал в цене с 25 до 20 млн. евро.

Читайте такжеУ Судакова наибольший минус в цене, но он остается самым дорогим игроком УПЛ. Свежие цены от Transfermarkt

Также, по данным Transfermarkt , самые дорогие футболисты Ла Лиги на данный момент – Винисиус Жуниор (200 млн), Ламин Ямаль (180), Джуд Беллингем (180), Килиан Мбаппе (160) и Федерико Вальверде (130).

По теме
yellow-arrow
Забарный очень доволен игрой команды под руководством Ираолы
yellow-arrow
Цыганков попал в список главных разочарований сезона в Ла Лиге
yellow-arrow
Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости