Коринтианс снова хочет хавбека Шахтера. Переговоры идут в позитивном ключе

Бразильский "Коринтианс" продолжает вести переговоры по продлению аренды 27-летнего хавбека " Шахтера " Майкона.

Как сообщает ESPN, "тимау" уже договорились по контракту с самим игроком и сейчас ведут переговоры с "Шахтером". При этом, как сообщает издание, перерговоры идут в позитивном ключе.

Ранее "Коринтианс" заплатил "Шахтеру" в общей сложности 1 миллион евро за аренды Майкона.

Контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по центрхаву. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.