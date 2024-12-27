Коринтианс снова хочет хавбека Шахтера. Переговоры идут в позитивном ключе
Тимау снова хотят арендовать Майкона
Фото: Corinthians.com.br/ Автор - Rodrigo Coca
Бразильский "Коринтианс" продолжает вести переговоры по продлению аренды 27-летнего хавбека "
Как сообщает ESPN, "тимау" уже договорились по контракту с самим игроком и сейчас ведут переговоры с "Шахтером". При этом, как сообщает издание, перерговоры идут в позитивном ключе.
Ранее "Коринтианс" заплатил "Шахтеру" в общей сложности 1 миллион евро за аренды Майкона.
Контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по центрхаву. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.
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