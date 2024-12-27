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Мудрик может стать частью обмена на звезду Интера, - СМИ

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Челси продолжает искать варианты для подписания форварда Интера

Мудрик может стать частью обмена на звезду Интера, - СМИ

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Новина українською

"Челси" продолжает искать варианты для подписания нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

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Как сообщает аргентинское издание El Grafico, лондонский клуб серьезно заинтересован в Мартинесе, но "Интер" не горит желанием отпускать игрока, поэтому переговоры будут трудными.

Тем не менее, лондонцы ищут варианты и готовы кроме денежной компенсации предложить миланцам сразу трех игроков - защитника Бенуа Бадиашиля, полузащитника Карни Чуквуэмеку, а также украинского вингера Михаила Мудрика.

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Напомним, что Мудрик сейчас отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
27.12.2024 в 20:05
Мельдонудрику уже не до футбола
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
27.12.2024 в 20:05
Мельдонудрику уже не до футбола
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0
0
Matachorros (Chicago)
27.12.2024 в 19:18
Шмудрик получит дисквал, о каких обменах они говорят.
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