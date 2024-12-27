Мудрик может стать частью обмена на звезду Интера, - СМИ
Челси продолжает искать варианты для подписания форварда Интера
скриншот
"Челси" продолжает искать варианты для подписания нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает аргентинское издание El Grafico, лондонский клуб серьезно заинтересован в Мартинесе, но "Интер" не горит желанием отпускать игрока, поэтому переговоры будут трудными.
Тем не менее, лондонцы ищут варианты и готовы кроме денежной компенсации предложить миланцам сразу трех игроков - защитника Бенуа Бадиашиля, полузащитника Карни Чуквуэмеку, а также украинского вингера Михаила Мудрика.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Мудрик сейчас отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
27.12.2024 в 20:05
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 2