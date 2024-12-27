Лига Польши наложила бан на Лехию, в составе которой играют 6 украинцев
Команда может не доиграть сезон
instagram.com/lechia_gdansk
Комиссия Лиги Польши наложила запрет на трансферы "Лехии" Гданьск и приостановила лицензию клуба на следующий сезон.
Это значит, что "Лехия" может не завершить сезон и почти наверняка не сыграет в Экстраклассе в следующем сезоне.
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Отметим, что в польской команде играют 6 украинцев – кипер Богдан Сарнавский, хавбеки Иван Желизко, Сергей Булеца, Антон Царенко и Максим Хлань и форвард Богдан Вьюнник.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Siren05 (Мариуполь)
27.12.2024 в 20:47
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