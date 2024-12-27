Лига Польши наложила бан на Лехию, в составе которой играют 6 украинцов

Комиссия Лиги Польши наложила запрет на трансферы "Лехии" Гданьск и приостановила лицензию клуба на следующий сезон.

Это значит, что "Лехия" может не завершить сезон и почти наверняка не сыграет в Экстраклассе в следующем сезоне.

Отметим, что в польской команде играют 6 украинцев – кипер Богдан Сарнавский, хавбеки Иван Желизко, Сергей Булеца, Антон Царенко и Максим Хлань и форвард Богдан Вьюнник.