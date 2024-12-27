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Забарный - об успехах Борнмута: Иногда нужно просто заткнуться и делать свою работу

Наши за границей
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Украинец говорит, что нужно больше работать, а не говорить в соцсетях

Забарный - об успехах Борнмута: Иногда нужно просто заткнуться и делать свою работу

afcb.co.uk

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный высказался об успешном выступлении команды в текущем сезоне.

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"Все в клубе взволнованы - игроки, персонал, все. Для меня это как раз то, что нам нужно, потому что я знаю, какие у нас здесь игроки. Я вижу это на тренировках каждый день, как мы можем играть.

Думаю, мы можем сделать еще больше. Мы уже выиграли много хороших игр, но мы и потеряли очки, когда просто не должны были это делать. Мы должны быть еще сильнее.

Я не хочу говорить о том, что мы можем сделать или о том, что "100 процентов мы будем там-то или там-то". Нам просто нужно усердно работать, и все должны это понимать.

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Социальные сети это нормально, как средство общения, потому что болельщикам это интересно, но иногда вам нужно просто заткнуться и делать свою работу. Вот и все.

Нам нужно всегда выкладываться по максимуму, если мы хотим быть на высшем уровне", - сказал Забарный.

Напомним, что 22-летний Илья Забарный является ключевым игроком в составе "Борнмута", который находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных туров.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Михаил Черныш
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