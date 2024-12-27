Забарный - об успехах Борнмута: Иногда нужно просто заткнуться и делать свою работу

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный высказался об успешном выступлении команды в текущем сезоне.

"Все в клубе взволнованы - игроки, персонал, все. Для меня это как раз то, что нам нужно, потому что я знаю, какие у нас здесь игроки. Я вижу это на тренировках каждый день, как мы можем играть.

Думаю, мы можем сделать еще больше. Мы уже выиграли много хороших игр, но мы и потеряли очки, когда просто не должны были это делать. Мы должны быть еще сильнее.

Я не хочу говорить о том, что мы можем сделать или о том, что "100 процентов мы будем там-то или там-то". Нам просто нужно усердно работать, и все должны это понимать.