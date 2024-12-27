Забарный - об успехах Борнмута: Иногда нужно просто заткнуться и делать свою работу
Украинец говорит, что нужно больше работать, а не говорить в соцсетях
afcb.co.uk
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный высказался об успешном выступлении команды в текущем сезоне.
"Все в клубе взволнованы - игроки, персонал, все. Для меня это как раз то, что нам нужно, потому что я знаю, какие у нас здесь игроки. Я вижу это на тренировках каждый день, как мы можем играть.
Думаю, мы можем сделать еще больше. Мы уже выиграли много хороших игр, но мы и потеряли очки, когда просто не должны были это делать. Мы должны быть еще сильнее.
Я не хочу говорить о том, что мы можем сделать или о том, что "100 процентов мы будем там-то или там-то". Нам просто нужно усердно работать, и все должны это понимать.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Социальные сети это нормально, как средство общения, потому что болельщикам это интересно, но иногда вам нужно просто заткнуться и делать свою работу. Вот и все.
Нам нужно всегда выкладываться по максимуму, если мы хотим быть на высшем уровне", - сказал Забарный.
Напомним, что 22-летний Илья Забарный является ключевым игроком в составе "Борнмута", который находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных туров.
Популярное сейчас
- Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня