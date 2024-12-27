Брентфорд против Брайтона в АПЛ. Известно, сыграет ли Ярмолюк
Футбол в Англии продолжается
Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ
Сегодня, 27 декабря, в рамках 18-го тура
Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек остался в запасе своей команды на этот матч.
Напомним, что в текущем сезоне у Ярмолюка 15 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах без результативных действий.
Your Bees to face Brighton ???? pic.twitter.com/Ow6UPPIvZB— Brentford FC (@BrentfordFC) December 27, 2024
TEAM NEWS! ???? Here's our starting XI to face @BrentfordFC in the @PremierLeague. ???????? pic.twitter.com/5Jh9CsEp3Y— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 27, 2024
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