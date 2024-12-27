Брентфорд против Брайтона в АПЛ. Известно, сыграет ли Ярмолюк

Сегодня, 27 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграет с "Брайтоном".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек остался в запасе своей команды на этот матч.

Напомним, что в текущем сезоне у Ярмолюка 15 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах без результативных действий.

Your Bees to face Brighton ???? pic.twitter.com/Ow6UPPIvZB — Brentford FC (@BrentfordFC) December 27, 2024