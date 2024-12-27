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Зинченко возвращается после травмы. Составы команд на матч АПЛ Арсенал - Ипсвич

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Украинец восстановился после травмы

Зинченко возвращается после травмы. Составы команд на матч АПЛ Арсенал - Ипсвич

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ "Арсенал" Александра Зинченко сыграет с "Ипсвичем".

Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник, который только недавно вернулся к тренировкам после травмы, в заявке на матч, но остался на лавке запасных.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Ипсвич".

Напомним, что в текущем сезоне у Зинченко 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах без результативных действий.

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