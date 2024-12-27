Зинченко возвращается после травмы. Составы команд на матч АПЛ Арсенал - Ипсвич
Украинец восстановился после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ "
Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник, который только недавно вернулся к тренировкам после травмы, в заявке на матч, но остался на лавке запасных.
Отметим, что UA-Футбол проведет
Напомним, что в текущем сезоне у Зинченко 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах без результативных действий.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 27, 2024
???? Lewis-Skelly continues at left-back
???? Rice returns to the starting XI
???? Trossard on the wing
Let's do this, Gunners ????
Your Blues in the capital. ????#ARSIPS | @Nustone_UK pic.twitter.com/GYhH7UxvQQ— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) December 27, 2024
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