Зинченко возвращается после травмы. Составы команд на матч АПЛ Арсенал - Ипсвич

Сегодня, 27 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ " Арсенал " Александра Зинченко сыграет с "Ипсвичем".

Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник, который только недавно вернулся к тренировкам после травмы, в заявке на матч, но остался на лавке запасных.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Ипсвич".

Напомним, что в текущем сезоне у Зинченко 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах без результативных действий.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Lewis-Skelly continues at left-back

???? Rice returns to the starting XI

???? Trossard on the wing



Let's do this, Gunners ????