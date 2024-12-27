Наконец-то возвращается. Лидер сборной Украины восстановился после травмы

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков, который не играл с конца ноября, наконец-то восстановился после травмы.

Как сообщает авторитетный испанский ресурс AS, украинец будет доступен в первом матче нового года – поединке Ла Лиги против "Алавеса", который состоится 11 января.

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Также отмечается, что восстановился после травмы хавбек Анхель Эррера, а вот форвард Боян Миовски все еще остается в лазарете.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.