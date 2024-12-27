Наконец-то возвращается. Лидер сборной Украины восстановился после травмы
Виктор Цыганков в январе будет готов помочь Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Как сообщает авторитетный испанский ресурс AS, украинец будет доступен в первом матче нового года – поединке Ла Лиги против "Алавеса", который состоится 11 января.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отмечается, что восстановился после травмы хавбек Анхель Эррера, а вот форвард Боян Миовски все еще остается в лазарете.
Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Турецкие СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Зубкова
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000