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Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо

Наши за границей
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Но пока без официального подтверждения

Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко входит в сферу интересов одного из турецких грандов.

Как сообщает Twitter-паблик MARATON Sports, в услугах 28-летнего игрока заинтересован турецкий "Фенербахче", главным тренером которого является легендарный португалец Жозе Моуриньо.

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Впрочем, также отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что Зинченко, который недавно восстановился после травмы, в текущем сезоне сыграл в составе "Арсенала" 9 матчей без результативных действий.

Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 30 млн евро.

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