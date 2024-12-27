Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо
Но пока без официального подтверждения
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский защитник лондонского "
Как сообщает Twitter-паблик MARATON Sports, в услугах 28-летнего игрока заинтересован турецкий "Фенербахче", главным тренером которого является легендарный португалец Жозе Моуриньо.
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Впрочем, также отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, что Зинченко, который недавно восстановился после травмы, в текущем сезоне сыграл в составе "Арсенала" 9 матчей без результативных действий.
Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 30 млн евро.
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen 28 yaşındaki yıldız sol bek Oleksandr Zinchenko ile ilgileniyor.— MARATON Sports (@sportsmaraton) December 27, 2024
Resmi bir teklif yok. pic.twitter.com/BbBAliFQ13
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