Третий юбилей украинцев в АПЛ за два дня. Ярмолюк приближается к Шевченко по количеству матчей
Егор вышел на 72-й минуте встречи против Брайтона
Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ
Полузащитник "пчел" провел 40-й поединок в Премьер-лиге. По-прежнему Ярмолюк остается на 9-й позиции в рейтинге украинцев по количеству проведённых матчей в турнире. За последние 4 недели Егор появлялся в пяти играх, поэтому в 2025 году он может войти уже в топ-6 по этому показателю.
Топ-10 украинских "гвардейцев" в АПЛ
- 1. Александр Зинченко – 136;
- 2. Виталий Миколенко – 90;
- 3. Олег Лужный – 81;
- 4. Андрей Ярмоленко – 66;
- 5. Илья Забарный – 60;
- 6. Сергей Ребров – 59;
- 7. Михаил Мудрик – 53;
- 8. Андрей Шевченко – 48;
- 9. Егор Ярмолюк – 40;
- 10. Андрей Воронин – 27.
Напомним, что в среду Виталий Миколенко провел 90-й матч в чемпионате Англии, а Илья Забарный – 60-й.
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