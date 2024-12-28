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Третий юбилей украинцев в АПЛ за два дня. Ярмолюк приближается к Шевченко по количеству матчей

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Егор вышел на 72-й минуте встречи против Брайтона

Третий юбилей украинцев в АПЛ за два дня. Ярмолюк приближается к Шевченко по количеству матчей

Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ

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Полузащитник "пчел" провел 40-й поединок в Премьер-лиге. По-прежнему Ярмолюк остается на 9-й позиции в рейтинге украинцев по количеству проведённых матчей в турнире. За последние 4 недели Егор появлялся в пяти играх, поэтому в 2025 году он может войти уже в топ-6 по этому показателю.

Топ-10 украинских "гвардейцев" в АПЛ

  • 1. Александр Зинченко – 136;
  • 2. Виталий Миколенко – 90;
  • 3. Олег Лужный – 81;
  • 4. Андрей Ярмоленко – 66;
  • 5. Илья Забарный – 60;
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  • 6. Сергей Ребров – 59;
  • 7. Михаил Мудрик – 53;
  • 8. Андрей Шевченко – 48;
  • 9. Егор Ярмолюк – 40;
  • 10. Андрей Воронин – 27.

Напомним, что в среду Виталий Миколенко провел 90-й матч в чемпионате Англии, а Илья Забарный – 60-й.

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Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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