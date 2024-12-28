Третий юбилей украинцев в АПЛ за два дня. Ярмолюк приближается к Шевченко по количеству матчей

Полузащитник "пчел" провел 40-й поединок в Премьер-лиге. По-прежнему Ярмолюк остается на 9-й позиции в рейтинге украинцев по количеству проведённых матчей в турнире. За последние 4 недели Егор появлялся в пяти играх, поэтому в 2025 году он может войти уже в топ-6 по этому показателю.

Топ-10 украинских "гвардейцев" в АПЛ

1. Александр Зинченко – 136;

– 136; 2. Виталий Миколенко – 90;

– 90; 3. Олег Лужный – 81;

4. Андрей Ярмоленко – 66;

5. Илья Забарный – 60;

6. Сергей Ребров – 59;

7. Михаил Мудрик – 53;

– 53; 8. Андрей Шевченко – 48;

9. Е гор Ярмолюк – 40;

– 40; 10. Андрей Воронин – 27.

Напомним, что в среду Виталий Миколенко провел 90-й матч в чемпионате Англии, а Илья Забарный – 60-й.