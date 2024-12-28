Лехия не планирует общее будущее с одним из украинцев, – источник
В клубе разочарованы его выступлением
Фото: ФК Динамо Київ
Польская "Лехия" не планирует подписывать полноценный контракт с 25-летним полузащитником киевского "Динамо" Сергеем Булецой. Руководство осталось недовольным сотрудничеством с игроком.
В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, но только в одном поединке сыграл более 30 минут. В октябре и ноябре экс-полузащитник "Зари" только дважды появлялся на поле. Срок арендного соглашения истекает в конце июня.
В прошлой кампании Сергей также выступал в Польше. Тогда он провел 29 поединков в составе "Заглембе" (5 результативных действий), но летом снова нужно было искать новое место для игровой практики.
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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