Лехия не планирует общее будущее с одним из украинцев, – источник

Польская "Лехия" не планирует подписывать полноценный контракт с 25-летним полузащитником киевского "Динамо" Сергеем Булецой. Руководство осталось недовольным сотрудничеством с игроком.

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В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, но только в одном поединке сыграл более 30 минут. В октябре и ноябре экс-полузащитник "Зари" только дважды появлялся на поле. Срок арендного соглашения истекает в конце июня.

В прошлой кампании Сергей также выступал в Польше. Тогда он провел 29 поединков в составе "Заглембе" (5 результативных действий), но летом снова нужно было искать новое место для игровой практики.