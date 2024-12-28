Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не против покинуть команду. Причина та же, что и раньше, — нехватка игровой практики.

Голкипер и руководство "Реала" рассматривают различные варианты от других клубов. Отмечается, что Андрей считает, что когда Куртуа уйдет из "Реала" (ему 32 года, контракт рассчитан до 2026 года), для украинца откроются двери, но он также считает, что у Тибо осталось еще одно последнее продления, которое может закрыть для Лунина перспективу.

Напомним, что контракт 25-летнего голкипера со "сливочными" рассчитан до 2030 года.

За этот сезон Лунин принял участие в 5 играх, он пропустил 8 мячей и дважды сохранил ворота "сухими".