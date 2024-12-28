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Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида

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По-прежнему открыт для выслушивания предложений

Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не против покинуть команду. Причина та же, что и раньше, — нехватка игровой практики.

Голкипер и руководство "Реала" рассматривают различные варианты от других клубов. Отмечается, что Андрей считает, что когда Куртуа уйдет из "Реала" (ему 32 года, контракт рассчитан до 2026 года), для украинца откроются двери, но он также считает, что у Тибо осталось еще одно последнее продления, которое может закрыть для Лунина перспективу.

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Напомним, что контракт 25-летнего голкипера со "сливочными" рассчитан до 2030 года.

За этот сезон Лунин принял участие в 5 играх, он пропустил 8 мячей и дважды сохранил ворота "сухими".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Caballero (DC)
28.12.2024 в 10:34
Не піде, поки не випруть. Зарплату підняли майже удвічі. Гіпертрофеї щорічно. Хтось би з нас пішов? Лунін піде тільки за великі бабки до арабів.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
28.12.2024 в 10:34
Не піде, поки не випруть. Зарплату підняли майже удвічі. Гіпертрофеї щорічно. Хтось би з нас пішов? Лунін піде тільки за великі бабки до арабів.
Ответить
0
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