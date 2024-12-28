Все-таки сезон доиграет. Польский клуб с шестью украинцами в составе нашел выход из долговой ямы
Дали обещание
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Гданьская "Лехия" получила от комиссии Лиги Польши запрет на трансферы и приостановку лицензии клуба на следующий сезон. Футбольный клуб отреагировал на это официальным обращением к болельщикам.
“Узнав о сегодняшнем решении Комитета клубных лицензий PZPN, “Лехия” Гданьск сообщает, что работает над погашением долга в соответствии с требованиями и принятым графиком погашения.
Как и раньше, клуб найдет решения, которые позволят погасить задолженность, что восстановит его право выступать в Экстраклассе и позволит продолжить выступления во второй части сезона”, – говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, что за "Лехию" выступают шесть украинцев: Богдан Сарнавский, Сергей Булеца, Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Богдан Вьюник.
Пока команда идет на 17 месте в турнирной таблице. В последнем матче первой части сезона, который состоялся 7 декабря, "Лехия" одержала первую победу за почти три месяца – одолела последний "Шленск".
Вторая часть сезона стартует 1 февраля.
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