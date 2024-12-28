Мать Мудрика впервые отреагировала на скандальную ситуацию вокруг сына

Мать украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика Инна Мудрик поделилась комментариями в своем Instagram о ситуации вокруг проваленного допинг-теста своего сына.

"Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они ни старались и не пачкали репутацию Миши", – написала она.