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Мать Мудрика впервые отреагировала на скандальную ситуацию вокруг сына

Наши за границей

Поблагодарила за поддержку

Мать Мудрика впервые отреагировала на скандальную ситуацию вокруг сына

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Мать украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика Инна Мудрик поделилась комментариями в своем Instagram о ситуации вокруг проваленного допинг-теста своего сына.

"Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они ни старались и не пачкали репутацию Миши", – написала она.

Напомним, что 16 декабря Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В организме украинского игрока был найден запрещенный препарат (мельдоний), и теперь ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

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Источник:
instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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