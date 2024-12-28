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Защитник Борнмута вышел на 5 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

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Обошел Сергея Реброва

Защитник Борнмута вышел на 5 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

фото из соцсетей

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Двадцать шестого декабря состоялся матч "Борнмут" – "Кристалл Пелас", матч закончился со счетом 0:0.

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Этот матч для украинского защитника Ильи Забарного стал 60-м в чемпионате Англии. Благодаря этой игре Забарный вышел на 5 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ.

Добавим, что лидером по количеству проведенных поединков в АПЛ Александр Зинченко (136), а дальше идут Виталий Миколенко (90), Олег Лужный (81) и Андрей Ярмоленко (66). Забарный занял 5-е место, обойдя Сергея Реброва (59).

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Источник:
upleague
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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