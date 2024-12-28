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Две команды украинцев стали лучшими по количеству сухих матчей в АПЛ в 2024 году

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Две команды украинцев стали лучшими по количеству сухих матчей в АПЛ в 2024 году

Getty Images / Global Images Ukraine

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В течение 2024 года “Арсенал” сыграл “на ноль” в 18 матчах Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Squawka, это самый лучший показатель среди всех команды. У ближайшего преследователя "Эвертона" на четыре сухих поединка меньше.

Также "канониры" пропустили всего 25 голов в рамках АПЛ. Этот показатель также наилучший. Следующая команда пропустила 39 мячей.

Кроме этого "Арсенал" выиграл 26 матчей – больше не смог никто.

Вчера "канониры" провели финальный поединок года, победив "Ипсвич" 1:0. Следующий матч подопечные Артеты сыграют 1 января против "Брентфорда" в гостях.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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