Две команды украинцев стали лучшими по количеству сухих матчей в АПЛ в 2024 году

В течение 2024 года “Арсенал” сыграл “на ноль” в 18 матчах Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Squawka, это самый лучший показатель среди всех команды. У ближайшего преследователя "Эвертона" на четыре сухих поединка меньше.

Также "канониры" пропустили всего 25 голов в рамках АПЛ. Этот показатель также наилучший. Следующая команда пропустила 39 мячей.

Кроме этого "Арсенал" выиграл 26 матчей – больше не смог никто.

