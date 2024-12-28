Две команды украинцев стали лучшими по количеству сухих матчей в АПЛ в 2024 году
Из разных частей турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
В течение 2024 года “Арсенал” сыграл “на ноль” в 18 матчах Английской Премьер-лиги.
Как сообщает Squawka, это самый лучший показатель среди всех команды. У ближайшего преследователя "Эвертона" на четыре сухих поединка меньше.
Также "канониры" пропустили всего 25 голов в рамках АПЛ. Этот показатель также наилучший. Следующая команда пропустила 39 мячей.
Кроме этого "Арсенал" выиграл 26 матчей – больше не смог никто.
Arsenal have now kept 18 Premier League clean sheets in 2024, at least four more than any other side.— Squawka (@Squawka) December 27, 2024
They've also conceded just 25 PL goals, at least 14 fewer than any other ever present side.
And they've won 26 PL games, more than any other side. ????#ARSIPS | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/9a6j6U6Ani
Вчера "канониры" провели финальный поединок года, победив "Ипсвич" 1:0. Следующий матч подопечные Артеты сыграют 1 января против "Брентфорда" в гостях.
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