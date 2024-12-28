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Испанский источник рассказал, почему Лунин летом не присоединился к Челси

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Испанский источник рассказал, почему Лунин летом не присоединился к Челси

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Прошлым летом голкипер "Реала" Андрей Лунин был близок к переходу в "Челси". Об этом информирует испанское издание AS.

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Источник сообщает, что мадридцы были готовы обменять украинца на вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу (с доплатой от "Челси"). Однако сделка не состоялась из-за того, что Лунин имел желание продления контракта с "Реалом".

В текущем сезоне украинский вратарь провел за испанский клуб 5 матчей. Это было время травмы Тибо Куртуа.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин
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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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