Испанский источник рассказал, почему Лунин летом не присоединился к Челси

Прошлым летом голкипер "Реала" Андрей Лунин был близок к переходу в "Челси". Об этом информирует испанское издание AS.

Читайте также У агента Лунина сейчас нет предложений по игроку от топ-клубов

Источник сообщает, что мадридцы были готовы обменять украинца на вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу (с доплатой от "Челси"). Однако сделка не состоялась из-за того, что Лунин имел желание продления контракта с "Реалом".

В текущем сезоне украинский вратарь провел за испанский клуб 5 матчей. Это было время травмы Тибо Куртуа.