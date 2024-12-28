Испанский источник рассказал, почему Лунин летом не присоединился к Челси
Это могло произойти
Прошлым летом голкипер "Реала" Андрей Лунин был близок к переходу в "Челси". Об этом информирует испанское издание AS.
Источник сообщает, что мадридцы были готовы обменять украинца на вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу (с доплатой от "Челси"). Однако сделка не состоялась из-за того, что Лунин имел желание продления контракта с "Реалом".
В текущем сезоне украинский вратарь провел за испанский клуб 5 матчей. Это было время травмы Тибо Куртуа.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Возвращение Цыганкова, награда для Винисиуса, бан Лехии и спарринги Динамо. Главные новости за 27 декабря
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000